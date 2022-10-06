Gigi Hadid'den Kanye West'e: Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin

Paris Moda Haftası’nda Yeezy defilesi esnasında ,“White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört giyerek eleştiri toplayan ünlü rapçi Kanye West, ABD'li model Gigi Hadid'in hedefi oldu.

Kim Kardashian ile birlikteliği ve kendine has söylemleriyle gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, Paris Moda Haftası'nda giydiği yazılı tişört ile tepki çekmeye devam ediyor.

Kurucusu olduğu Yeezy markasının dokuzuncu koleksiyonunu görücüye çıkaran ünlü rapçi arkasında “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazan bir tişört giymişti.

"BU SANAT DEĞİL"

Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulundu. Stilist, “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye'ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” ifadelerini kullandı.

Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap verdi.

"TAM BİR ZORBA VE ŞAKASIN”

Rapçinin Johnson'ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru' onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazdı.

Hadid, konuşmasına stilistin moda sektörü için ne kadar önemli olduğuna ve rapçiyi ‘eğitebileceğine' dair ifadelerle devam etti.

DERGİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karefa-Johnson'ın ünlü rapçinin eleştirilerine maruz kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Vogue dergisi, stilistin arkasında olduğunu ve kendisinin zorbalığa uğradığını belirtti.

TİŞÖRT NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki toplamıştı.

Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

NTV .