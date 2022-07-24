Giderayak şovunu yaptı! El bombası attı, askeri teçhizatla poz verdi

İngiltere'de 7 Temmuz'da istifasını veren ve seçimler bitene kadar başbakanlık görevine devam edecek Boris Johnson, giderayak şovunu yaptı. Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret ederken el bombası attı, askeri teçhizatla poz verdi.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti. Boris Johnson hem Ukrayna hem de İngiliz birlikleriyle konuşurken ve makineli tüfekler ve el bombaları da dahil olmak üzere askeri teçhizatla poz verirken görüldü.

İngiltere yapılan haberlerde Boris Johson'ın fotoğraflarını ayda 100.000 ila 104.999 pound maaşı olan özel fotoğrafçısı tarafından çekildiği aktarıldı.

UKRAYNA'YA 2.3 MİLYAR STERLİNDEN FAZLA YARDIM SAĞLANIYOR

Savaş başladığı esnada Ukrayna'ya desteğini açıklayan İngiltere, silahlar da dahil olmak üzere 2,3 milyar sterlinden fazla askeri yardım sağladığını açıkladı.

Ziyaretiyle ilgili sosyal medyada açıklamada bulunan Boris Johson açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada bulunan, güçlerimiz tarafından eğitilen ve Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan 400 Ukrayna askerinden bazılarıyla görüştüm. Bu ziyaret Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için verdiğimiz büyük taahhüdün bir parçası.

PUTİN'İN UKRAYNA'YA YÖNELİK ŞEYTANİ PLANINI PÜSKÜRTECEĞİZ

Önümüzdeki dört ay içinde yaklaşık 10.000 kişiyi eğitmek istiyoruz. Bu, Ukraynalıları silahlarla - 6.900, tanksavar silahları, yaklaşık 120 zırhlı araç ve şimdi dahil olmak üzere çok daha fazlası ile desteklemek için yaptığımız yatırımın üstüne geliyor. Amerikalılar, Almanlar ve diğerleriyle birlikte sağladığımız çoklu fırlatma roket sistemleri, umarız, bu savaşın seyrinde bir fark yaratır ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik şeytani saldırısını geri püskürtmeye başlar." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının son kısmında Ukrayna halkının enin sonunda bu savaşı kazancağına inandığını belirten Johson, "Ukrayna halkının sonunda başaracağını biliyorum, Ukrayna güçlerinin de başaracağını biliyorum. İngiltere'nin şu ana kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bu, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: trhaber.com .