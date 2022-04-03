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TIMETURK / DÜNYA / 'Geyik kanıyla banyo yapıyor' iddiası

'Geyik kanıyla banyo yapıyor' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kanser tedavisi mi gördüğü iddia edildi

2 Saat Önce
2022-04-03 00:40:42
'Geyik kanıyla banyo yapıyor' iddiası

Rusya'da yasaklı olan medya kuruluşu Putin'in ünlü bir kanser doktoru tarafından 35 kez ziyaret edildiğine dair belgelere ulaştığını idda ediyor. Putin'in Steroit tedavisi gördüğü de öne sürüldü. Rus liderin geyik kanında banyo yaparak alternatif terapiye başvurduğu da gündeme getirilen iddialar arasında.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ciddi bir sağlık sorunu var." Bu dikkat çeken iddiayı araştırmacı gazetecilik konusunda uzmanlaşmış bağımsız Rus medya kuruluşu Proekt gündeme getirdi.

Rusya'da yasaklı olan Proekt, tiroid kanseri doktorunun Putin'i sık sık ziyaret ettiğini gösteren belgelere ulaştığını ileri sürdü. İddiaya göre Yevgeny Selivanov isimli doktor, Soçi'deki konutunda Putin'i 4 yılda 35 kez ziyaret etti.

Rus medya kuruluşu, Putin'in geçen sonbaharda ameliyat geçirdiğini de ileri sürdü. Vladimir Putin'in tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan streoitleri sık sık aldığı da iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi streoit kullanımının anksiyete ve halüsinasyona yol açabildiğine dikkat çekti. Gazete, batılı istihbarat örgütlerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in akıl sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Geyik boynuzundan çıkan kanla banyo

Streoit kullanımının şişkinliğe de yol açabildiği bir başka dikkat çekilen unsur. Daily Telegraph, daha önce Putin'in yüzünün şişkin olmasının estetik yaptırdığı söylentilerine yol açtığını hatırlattı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi streoit kullanımının anksiyete ve halüsinasyona yol açabildiğine dikkat çekti. Gazete, batılı istihbarat örgütlerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in akıl sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Streoit kullanımının şişkinliğe de yol açabildiği bir başka dikkat çekilen unsur. Daily Telegraph, daha önce Putin'in yüzünün şişkin olmasının estetik yaptırdığı söylentilerine yol açtığını hatırlattı.

Putin'in, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tavsiyesiyle kesilen geyik boynuzundan çıkan kanla banyo yaptığı da belirtiliyor. Rus liderin bunu alternatif terapi olarak kullandığı söyleniyor.

NTV .

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