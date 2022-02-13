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Gerilim sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama

ABD'nin dün akşam yaptığı 'Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir' açıklamaları sonrası yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.

1 Saat Önce
2022-02-13 00:58:44
Gerilim sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama

Cuma akşamı ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir" açıklamasında bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Putin'in Ukrayna'yı işgali Olimpiyatlar sırasında başlayabilir" dedi ve "ABD'liler önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde #Ukrayna'dan ayrılmalı" çağrısında bulunmuştu.

Hemen ardından sabaha karşı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Polonya'ya 3.000 asker yollama emri verirken, Putin ile Biden'ın Cumartesi telefonda gerilimi görüşeceği açıklanmıştı.

ZELENSKIY: TÜM BU BİLGİLER SADECE PANİK YARATIR

Yaşanan hareketlilik sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy "Olası savaş hakkında çok fazla şey söyleniyor ve insanlar tarih bile veriyor. Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkemizdeki paniktir ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratır, bize yardımcı olmaz" açıklamasında bulundu ve halkını sakin olmaya çağırdı.

Habertürk .

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