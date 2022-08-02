Gerilim sonrası Çin'den somut adım! Tayvan'a gıda ticareti durduruldu
Çin'in Tayvan'dan gıda ihracatını durdurduğu açıklandı.
2022-08-02 14:29:41
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası ziyaretiyle oluşan krizde, Tayvan'a yaptırım kararı aldı. Çin'in Tayvan'dan gıda ihracatını durdurduğu bildirildi.
Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin'in gıda ihracatı yaptırımı içerisinde çay, kuru meyveler, bal, kakao çekirdekleri ve sebzelerin yanı sıra bazı deniz ürünlerinin yer aldığı belirtildi.
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