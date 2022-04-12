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Gerginlik tırmanıyor! İsrail güçleri Filistinlileri tutuklamaya devam ediyor
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Gerginlik tırmanıyor! İsrail güçleri Filistinlileri tutuklamaya devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 'aranan' 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-12 13:21:48
Gerginlik tırmanıyor! İsrail güçleri Filistinlileri tutuklamaya devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve diğer güvenlik birimleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nablus, Tulkerim kentleri ve çevresindeki beldelere baskınlar düzenledi.

Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta beldesine düzenlenen baskında "silah ele geçirildiği" iddia edilen açıklamada, aranan kişilerin "teröre destek suçlamasıyla" tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, kuzeydeki Cenin kentine düzenlenen baskın sırasında silahlı çatışma yaşandığı kaydedildi.

Baskınlar sonrasında bölgede aranan 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria'nın kuzeydeki Cenin, Nablus, Tubas ve güneydeki Halil kentlerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun üç farklı yönden girdiği Cenin kentinde yoğun silahlı çatışma yaşandığını ancak yaralı bilgisinin bulunmadığını paylaştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin bölgesinden gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki faaliyetlerini artırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti. .

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