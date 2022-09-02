Gerçekleri yüzüne vurdu: Bir tek Türkiye gönderdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'Açık Balkan' (Open Balkan) Girişimi zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısı düzenlendi. Ülkesinin salgın sürecinde Kovid-19 aşılarına Türkiye'den ulaşabildiğine dikkati çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 'Umarım AB, salgın döneminde bize yaptığı hatayı bir daha yapmaz. AB, aşıları sadece kendi üyelerine dağıttı.' diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, katıldıkları zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, söz konusu zirvenin verimli geçtiğini, bölgedeki ülkeler arasındaki barışı korumak adına önemli olduğunu söyledi.

Bu kışın çok zorlayıcı geçeceğini belirten Vucic, "Batı Balkan ülkeleri olarak, enerji alanında Avrupa Birliği'nden (AB) yardım talep edeceğiz." dedi.

Arnavutlluk Başbakanı Rama ise zirvede savaşlar, çatışmalar, sorunlar yerine, söz konusu ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin konuşulduğunu kaydetti ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Rama, Açık Balkan Girişimi zirvesi kapsamında çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını ve imzalanan anlaşmaların söz konusu ülke halklarının hayatlarını kolaylaştırması adına önemli olduğunu vurguladı.

Ülkesinin salgın sürecinde Kovid-19 aşılarına Türkiye'den ulaşabildiğine dikkati çeken Rama, "Umarım AB, salgın döneminde bize yaptığı hatayı bir daha yapmaz. AB, aşıları sadece kendi üyelerine dağıttı." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski ise bugünün bölge için oluşturduğu önemin altını çizdi ve zirvenin düzenlenmesinde desteği bulunan herkese teşekkür etti.

Birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Kovacevski, "Bu şekilde, birlik içerisinde hareket edersek bölgeye daha fazla yatırımcı çekebiliriz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija ise "Bosna Hersek, Açık Balkan Girişimi'nin parçası olmadığı için üzgünüm." dedi.

Karadağ Başbakanı Abazovic, bu zirvenin bölge için önemine işaret ederek zirve kapsamında ele alınan tüm konuların, bölge ülkelerinde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını iyileştirmek üzerine olduğunu ifade etti.

Zirve kapsamında, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk arasında yüksek öğretim, turizm, kültür, ticaret ve vergilendirme alanlarında anlaşmalar ve iş birliği protokolleri imzalandı.

AÇIK BALKAN GİRİŞİMİ

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın kurduğu ve o dönem kamuoyunda "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişim, ilk olarak 10 Ekim 2019'da Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde üç ülkenin liderlerinin katılımıyla tanıtılmıştı.

Bu ülkelerin liderleri Temmuz 2021'de "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişimi, "Açık Balkan" (Open Balkan) olarak adlandırdıklarını duyurmuştu. Girişim bölgesel iş birliğin artırılması yanı sıra bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonuna yardımcı olmayı amaçlıyor.

Daha önce Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova girişime dahil olmayı reddederken girişimin parçası olmayı reddeden tek ülke Kosova kaldı.