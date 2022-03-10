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Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması devam ediyor

Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini açıkladı.

48 Dakika Önce
2022-03-10 18:39:19
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması devam ediyor
Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.
Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.
Mahkeme, Depardieu'nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.
Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.
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