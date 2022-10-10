'Geleneği yıkacak, İngiltere'yi küçük düşürecek!'

Kral III. Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ardından kraliyet geleneğini yıkmaya hazırlanıyor.

Charles'ın gelecek yıl yazın olması beklenen resmi taç giyme töreninde bir dizi 'eksiltme' yapacağı haberi, kraliyet yorumcularının tepkisini çekti.: İngiltere'yi dünyanın gözünde küçültür!

Kral Charles, kraliyet geleneğini yıkıyor! Charles, taç giyme törenini kısaltacak, ritüelleri azaltacak. İngiliz basını, Kral'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten sonra taç giyme törenini dört saatten bir saate düşüreceğini, davetli sayısını 6 bin kişi kadar azaltacağını ve birçok modası geçmiş ritüeli baltalayacağını yazdı.

Charles'ın bu kararını takdir edenler kadar eleştirenler de var. Bazı yorumcular ‘eksiltilmiş' bir taç giyme töreninin İngiltere'nin küresel duruşunu yükseltmek için hayati bir şansı harcayabileceğini söyledi.

Charles'ın taç giyme törenini 8 bin kişilik davetli yerine 2 bin kişiyle sınırlandıracağı ve gösterişi azaltacağı haberinden sonra, yorumcular, planların tüm dünyaya 'fiyat indirimi' mesajı gönderme riski taşıdığını belirtti.

Daily Mail'in haberine göre kraliyet yanlıları, şatafatlı sahnelerin dünyanın gözünü İngiltere'ye çekeceğini, ancak töreni küçültmenin, monarşinin 'yumuşak gücünü' kullanmak için kaçırılmış bir fırsat olabileceğini söyledi.

Tıpkı Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni gibi, Kral Charles'ın da taç giyme töreninin Londra ve Windsor'a turist çekmesi bekleniyor.

Tarihçi Andrew Roberts, önümüzdeki yaz olacağı düşünülen taç giyme töreninin, geçim sıkıntısının ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin hakim olduğu bir kışın ardından çok ihtiyaç duyulan bir kutlama olabileceğini söyledi.

Roberts, "Taç giyme törenleri nesilde bir gelir. Bu bir indirimli taç giyme töreni olarak görülürse geri teper. Bu, insanları ve ulusu küresel bir sahnede temsil etmek için bir şans. Bunun boşa gitmesi çok üzücü olur” diye konuştu.

Kral Charles'ın gelecek yıl haziran ayında Westminster'da resmi olarak taç giymesi bekleniyor. Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenini Britanya ve televizyondan canlı yayınla tüm dünyadan milyonlarca insan izlemişti. Ancak Kral Charles'ın, Kraliçe'nin cenazesine eşlik eden gösterişli ritüellerin bir kısmını korurken, küçültülmüş, modern bir monarşi arzusunu yansıtmak için daha kısa bir töreni tercih ettiği söyleniyor.

NTV .