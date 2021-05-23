'Geldiğiniz yoldan yüzerek geri dönün...'

Akdeniz'i yüzerek Avrupa topraklarına geçmeye çalışan göçmenler, Avrupa güvenlik güçleri tarafından geldikleri yoldan yani denizden geri dönmeye zorlanıyor

Gazeteci Deniz Kilislioğlu, 'İspanya-Fas arası trajedi' başlığı altında şu yorumda bulundu:

Haftanın fotoğraf kareleri, Fas'ın sınır komşusu, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta'dan geldi. Sayıları 10 bine yaklaşan ve denizden yüzerek buraya ulaşan göçmenlerin karaya çıkmasına İspanyol güvenlik güçleri engel oldu. Bazılarının geldikleri yoldan yani denizden geri dönmeye zorlaması da haftaya damgasını vuran olaydı. İspanyol hükümetinin bu tavrı uluslararası göçmen hukukuna aykırı bulundu ve eleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.