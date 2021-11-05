Gece kulüplerinde iğneli saldırı sürüyor, kadınlar tedirgin

İngiltere’deki gece kulüplerinde, kadınların iğne yapılarak uyuşturulduktan sonra tecavüze uğramaları ülke genelinde tedirginliğe neden oldu.

İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği yaşanıyor. Hükümet yetkilileri olayların derinlemesine araştırılması için polis yetkililerine talimat verdiklerini açıklarken, saldırıları ‘alçakça' olarak nitelendirdi.

Ancak polisin önlemlerini sıkılaştırmasına rağmen, İngiltere'deki gece kulüpleri kadınlar için hala tehlikeli. İngiliz Daily Mail gazetesi, benzer olaylar yaşayan kurbanların hikayelerini aktardı. İngiliz vatandaşı olan Sophie Collins, uyuşturucu etkisinde tecavüze uğrayan kadınlarla ilgili bir belgesel izlerken anlatılanların kendisinin de başına geldiğini fark etmeye başladı. Collins, Daily Mail'e verdiği demeçte dokuz ay önce, James adındaki bir avukatla ikinci randevusuna çıktıktan sonra yaşadıklarını aktardı:

“Bu ilaçları duymuştum ama kulağa çok abartılı geliyordu. Akıllı bir avukattı ya da öyle olduğunu söyledi. Gariplik yoktu.”

AYLAR SONRA HATIRLADI

Ancak Collins ertesi sabah James'in yatağında uyandığını ve hiçbir şey hatırlamadığını belirtti. Üzerinden aylar geçtikten sonra yaşadığı belgesel ile kabusunu hatırladı. Collins o anı, ‘bana bir şimşek gibi çarptı. Kendimi hasta ve kızgın hissettim' sözleriyle anlatıyor. Tecavüze uğradığını çok geç fark ettiğini ve hemen polise koştuğunu da ifade ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkede gece kulüplerindeki şüpheli uyuşturucu vakaları manşet olmaya devam ettikçe, Collins gibi yaşadıklarını hatırlayıp polise giden genç kadınların sayısının da artacağını savunuyor.

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı rakamları, insanların yüzde 14'ünün ve 16 yaşın altındakilerin üçte birinin başlarına gelen tecavüz olaylarını bildirmek için altı aydan fazla beklediğini gösteriyor. Ve maalesef ki çoğu, tecavüzcülerini hiç ihbar etmiyor. Geçen ay, ülke çapında bir birçok kadın, kendilerine bilinmeyen maddeler enjekte edildiğini iddia ettiği bir dizi ani vaka bildirmişti. Olaylar, 40'tan fazla kasabada gösterilere ve gece kulübü boykotlarına yol açarken, Sussex Polisi, bu hafta ani saldırılarla bağlantılı olarak üç adamın tutuklandığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.