DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? 2022 sigara fiyat listesi
Dolar güne nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Üniversite öğrencisini döverek öldüren 20 kişiye idam
Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi
2021-2022 sigara fiyat listesi | 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?
Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar
Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”
İBB burs ödeme | İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı?
Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek
Sigaraya zam geldi
Kelime dağarcığınızdan çıkarmanız gereken 12 olumsuz cümle
İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?
İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

TIMETURK / DÜNYA / Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi

Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19 riskine rağmen hafta sonu sabahın erken saatlerine kadar bir gece kulübünde eğlendiğini gösteren fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

30 Dakika Önce
2021-12-08 09:52:03
Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi

36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yakın çalışma arkadaşı olan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından saatler sonra, evinde izole olmak yerine eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Helsinki'de bir gece kulübüne gittiği için eleştiriliyordu.

Gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarının yayımlanmasından sonra bir özür mesajı yayımlayan Sanna Marin, "Eşim ve ben yemek ve alışveriş için dışarı çıktık. Arkadaşlarla görüştük ayrıca akşam ve gece hayatının keyfini çıkardık." dedi.

Sanna Marin, bir yetkilinin kendisine, enfekte bir kişiyle temas halinde olmasına rağmen, koronavirüs genelgeleri doğrultusunda kendisini izole etmesini gerektirmediğini söylediğini belirtti.

Facebook mesajında "Daha iyi karar vermeli ve bana verilen bilgileri iki kez kontrol etmeliydim." diyen Marin, "Bunu yapmam gerektiğini anlamadığım için çok üzgünüm." dedi.

Finlandiya'da yayın yapan MTV3 TV kanalı tarafından yaptırılan bir anket, katılımcıların üçte ikisinin Marin'in gece dışarı çıkmasını "ciddi bir hata" olarak gördüğünü ortaya koydu.

Muhalefet partileri de Marin'i Covid kurallarını çiğnediği için eleştirdi.

Pandemi boyunca Avrupa'nın en düşük vakalarının görüldüğü Finlandiya'da son haftalarda 100 bin kişi başına düşen vaka sayısı 300'ü aştı.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş