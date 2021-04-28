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İFTAR

Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulaması

Gazze'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ülkelerden gelenler için zorunlu karantina şartı yerine getirilecek.

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28.04.2021 04:09:54
Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze Şeridi'ne, vaka sayıları yüksek olan Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden giriş yapanlara zorunlu karantina uygulanacağını söyledi.

Önlemler bir hafta daha uzatıldı

Perşembe günü yürürlüğe konulan ve akşam ezanı ile sabah namazı arasında tam kapanmayı öngören uygulamayı hatırlatan Bezm, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir hafta daha uzatıldığını vurguladı.

Gazze'de, koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmış ve günlük 1500'den fazla olan vaka sayıları nedeniyle ek tedbirler alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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