Gazze saldırısı İsrail'in suçu değil miş!

Gazze trajedisinde İsrail'in payı olmadığına dikkat çekilen yazıda bir taraftan bölgeye yardım yapılırken bir taraftan da sağlanan fonların Hamas ve İslami Cihad'ın eline geçmemesi yönünde telkinlerde bulunuluyor....

İsrail'de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesinin resmi internet sitesinde yayınlanan başyazıda Gazze'ye yönelik ilginç bir değerlendirmede bulunuldu.

"İsrail'in Gazze'ye yardım etmesi gerekiyor" başlıklı yazıda, Gazze'nin durumuna dikkat çekilirken yapılacak yardımyların da İslami Cihad veya Hamas'ın eline geçmesinin engellenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Başyazıda bölgede yaşananlarda İsrail'in suçunun bulunmadığının altı çizilmesi de dikkati çekti...

Yazıda, "Gazze Şeridi'nin desteğe ihtiyacı var. Kalabalık ve yoksul yerleşim bölgesi, on buçuk yıldır Hamas tarafından yönetiliyor ve bu süre içinde halkı suistimallere maruz kaldı ve Hamas'ın İsrail'e yönelik tehditleri tarafından rehin alındı.Bu da bölgenin ablukaya alınmasına neden oldu. İsrail, Gazzeli sivillere acı çektirmeye çalışmasa da, Mayıs ayında olduğu gibi Hamas'la olan çatışmaların sonucu, sivillerin acı çekmesi dikkat çekti" denildi.

Rehabilitasyon adı altında...

"İsrail ve Hamas arasında bu yılın başlarında Gazze'deki evlerin ve tesislerin önemli ölçüde tahrip edildiği son çatışmadan sonra, uluslararası toplum rehabilitasyon çabalarına yönelik harekete geçti.

Buradaki muamma, Gazze'yi yeniden inşa etmek için sağlanan fonların, bölgeyi yöneten Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın kendi taraftarlarını yönlendirilmediğinden nasıl emin olunacağıdır...Bu noktada şu anda bir çıkmaza giriyoruz. Yeni hükümet barış istiyor ve Gazze gibi yerlere uluslararası destek düşünülürken Hamas'ı kontrol altında tutacak bir mekanizma istediğini açıkça belirtti." denilen yazıda şunlara vurgu yapıldı:

"..Örneğin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Körfez ve Avrupa'daki mevkidaşlarıyla önemli görüşmelerde bulunurken, Ürdün, Mısır ve Türkiye gibi ülkeler İsrail'e ulaştı.Burada Gazze'yi etkileyen bazı trajedileri tersine çevirmek için bir fırsat var. Bu, malların Gazze'ye girmesine izin vermek, ancak sivil bölgeleri yeniden inşa etmeye yönelik eşyaların sifonlanarak Hamas roketlerine ve tünellerine yönlendirilmesine izin vermemek anlamına geliyor.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood geçtiğimiz günlerde Gazze için sağlanan fonların Hamas'a gitmeyeceğine söz verdi. Finansmanın güvenilir veya incelenmiş bağımsız ortaklara gideceğini söyledi"

360 milyon dolarlık yardım

Yazı şöyle devam etti:

“Bütün bunlarla Filistinlilere 360 ​​milyon dolardan fazla yardım sağlıyoruz. Buna 38 milyon dolar dahildir. Gazze ve Batı Şeria'daki insani çabalar için yeni yardımlarda. Bu kaynakların mümkün olan en kısa sürede kullanılabilir olmasını sağlamak için Kongre ile birlikte çalışıyoruz...Aynı zamanda İsrail, son yıllarda Gazze'ye akan Katar fonlarına güvenmenin ötesinde daha fazla donör ülke arıyor. Yenilikçi bir yaklaşım, paranın terörizme gitmesine karşı bir güvence olarak bir kupon sistemi kullanmaktır...İsrail'in teknolojik bilgi birikimi ile fonları izleyebilmeli ve doğru taraflara aktarabilmelidir.Gazzelilere, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırganlığı nedeniyle yıkılan evleri ve yaşamları yeniden inşa etmeleri için yardım edilmesi gerektiği açık.

İsrail bunda rol oynamalı. Yeni bir hükümet farklı bir ton ve imaj tasarlamaya çalışırken, bu hedeflere ulaşma çabaları Mısır, daha geniş Arap dünyası ve aynı zamanda uluslararası toplumla iyi ilişkilerin onarılmasına yardımcı olacaktır"

İsrail'in suçu değil miş!

Değerlendirme şöyle devam ediyor:

"Gazze trajedisi İsrail'in suçu değil, Hamas'ın bölgeyi rehin alma biçiminden kaynaklanıyor. Ne yazık ki, Hamas'ı kontrolünden vazgeçmeye zorlamanın yakın vadede kolay bir yolu yok. Bunu yapmak için geçmişteki girişimler işe yaramadı ve Filistinliler birlikten yoksun.Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi'nin muhalefete yönelik baskısı ve onun yaşlanan liderliği nedeniyle artan istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceğine inanmak için her türlü neden var. Elinden geldiğince istikrarı sağlamaya çalışmak İsrail'in çıkarınadır. Şimdi Gazze'ye yardım etmek ve Hamas'ı baypas etmek için vizyon ve yenilikle hareket etme zamanı"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.