Gazze saldırısı da iktidarını kurtaramadı

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Bennett'in muhalefet lideri Lapid ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından ülkedeki siyasi açmazın çözümüne çok yaklaşıldı. Koalisyonun kurulması durumunda Netanyahu'nun 12 yıllık yönetimi son bulacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye başlattığı ölümcül ve yıkıcı saldırılar iktidarını kurtaramadı. Netanyahu'nun yeniden başbakan olma hayali giderek tükeniyor.

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett'in muhalefet lideri Yair Lapid ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından ülkedeki siyasi açmazın çözümüne çok yaklaşıldı. Koalisyonun kurulması durumunda Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık yönetimi son bulacak.

Bennett görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Benim niyetim dostum Yair Lapid ile bir ulusal birlik hükümeti kurmak. Tanrı izin verirse böylece ülkenin kontrolsüzce yuvarlanmasını durdurabilir ve İsrail'i tekrar İsrail yapabiliriz" dedi.

Bennett ile Lapid arasında görüşmelerin sürmesi beklense de anlaşmanın yakın olduğunun açıklanması yıllardır kurulan ittifaklara rağmen iktidarını korumayı başaran Binyamin Netanyhu'ya büyük bir darbe oldu.

Bennett'in konuşmasından dakikalar sonra sinirli bir ifadeyle konuşma yapan Netanyahu, "O yüz yılın dolandırıcılığını yaptı" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Bennett'in sağ seçmene ihanet ettiğini iddia etti. Aşırı sağcı siyasetçi eskiden Netanyahu'nun danışmanlığını yapıyordu.

Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmek isteyen Bennett, ideolojik olarak seküler Lapid'den çok Netanyahu'ya yakın. Yerel basına göre koalisyon resmileşirse dönemin ilk 2 yılı Bennett, son iki yılı da Lapid başbakanlık yapacak.

Eğer Lapid 3 gün içinde yeterli oylara sahip partileri toplayıp Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e giderse, Knesset'te koalisyonun kurulması için bir oylama yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.