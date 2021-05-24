Gazze saldırılarında sessiz kalan Nahyan arabuluculuğa soyundu!

Arap ülkeleri arasında işgal devleti İsrail ile ilk normalleşme anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sessiz kalırken, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra arabuluculuğa hazır olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin topraklarındaki gerginliği düşürmek ve barış çabalarını kolaylaştırmak için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Ülkesinin (İsrail ile Hamas arasında yapılan) ateşkesi korumak, gerginliği azaltmak ve barışı sağlamak amacıyla yeni yollar keşfetmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır" olduğunu ifade eden Al Nahyan, ateşkes sağlanmasından da memnun olduğunu kaydetti.

İsrailli ve Filistinli liderlerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan el Nahyan, BAE'nin, "masum sivillerin akan kanının durdurulması ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik çabalara" verdiği desteği teyit etti.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu. İsrail tarafında ise 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.