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Gazze saldırıları New York’ta protesto edildi

New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.

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Google News - Timeturk
15.05.2021 08:24:15
Gazze saldırıları New York’ta protesto edildi

Siyonist işgal devleti İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarına dünyadan tepkiler sürüyor.

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New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.

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Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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