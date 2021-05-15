Gazze saldırıları New York’ta protesto edildi
New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.
Siyonist işgal devleti İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarına dünyadan tepkiler sürüyor.
New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.
Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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