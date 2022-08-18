Gazze’nin plajları şehit çocukların isimleriyle süslendi

İsrail’in 5-7 Ağustos’ta hava saldırısı düzenlediği Gazze şeridinin plajları, saldırıda şehit olan çocukların isimleriyle süslendi. 22 Gazze merkezli kuruluşun “İşgal çocukluğu öldürüyor” (Occupationkillschildhood) başlığıyla düzenlediği etkinliğe Gazzeli onlarca çocuk akranlarının isimlerini taşıyan dövizlerle geldi

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail'in son olarak 5-7 Ağustos tarihleri arasında geniş kapsamlı hava saldırısı düzenlediği Gazze şeridinin plajları, saldırıda şehit olan çocukların isimleriyle süslendi.

Gazze plajı Çarşamba akşamı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İsrail'in iki gün süren saldırılarında şehit olan 17 çocuğun isimleri 100 metre uzunluğunda plaja yazıldı. 22 Gazze merkezli kuruluşun “İşgal çocukluğu öldürüyor” (Occupationkillschildhood) başlığıyla düzenlediği etkinliğe Gazzeli onlarca çocuk, şehit akranlarının isimlerini taşıyan dövizlerle geldi.

49 Gazzeli şehit olmuştu

İsrail rejiminin Gazze'ye 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği hava saldırıların 17'si çocuk, 49 kişi şehit olmuştu. Saldırıda 200'ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Saldırı, kentte çok sayıda binanın yıkılmasıyla sonuçlanmıştı.