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Gazze mucizesi: Eve isabet eden füze patlamadı!

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik füze saldırıları gece-gündüz devam ederken Gazzeli bir ailenin yaşadıkları, görenleri hayretler içinde bıraktı. İsrail tarafından atılan 1 tonluk olduğu tahmin edilen füze isabet ettiği evde patlamadı.

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20.05.2021 14:55:29
Gazze mucizesi: Eve isabet eden füze patlamadı!

Gazzeli ailenin yatak odasına düştüğü anlaşılan füzenin fotoğrafı sosyal medyada üst üste paylaşıldı.

Füze saldırısına hedef olan aileden kimsenin herhangi bir ölüm ve yaralanma yaşanmadığı olay mucize olarak değerlendirilirken, İsrail tarafından atılan füzelerin olarak düştüğü yerde nadir görülen biçimde patlamadığı kaydediliyor.

Filistinli savaşçıların patlamamış füzelerin dönüştürülerek yeniden İsrail'e misilleme olarak fırlatıldığı bilgisi medyaya yansımıştı.

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, ellerinde aylarca sürecek savaşa karşılık roketleri olduğunu duyurmuştu.

Gazze-füze

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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