Gazze mucizesi: Eve isabet eden füze patlamadı!

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik füze saldırıları gece-gündüz devam ederken Gazzeli bir ailenin yaşadıkları, görenleri hayretler içinde bıraktı. İsrail tarafından atılan 1 tonluk olduğu tahmin edilen füze isabet ettiği evde patlamadı.