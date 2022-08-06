Gazze-İsrail hattında ne oluyor? İşte dün akşamdan bu yana yaşananlar

Gazze şeridine yönelik son geniş kapsamlı saldırısını 2021 Mayıs’ında gerçekleştiren İsrail, bir süredir sessizliğin hakim olduğu abluka altındaki Gazze’ye dün yeniden saldırdı. 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 80 kişi de yaralandı. Peki saldırının işaret fişeği nasıl çakıldı? İşte dün akşamdan bu yana yaşananların özeti.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Gazze şeridine yönelik son geniş kapsamlı saldırısını 2021 Mayıs'ında gerçekleştiren İsrail, bir süredir sessizliğin hakim olduğu abluka altındaki Gazze'ye dün yeniden saldırdı. 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 80 kişi de yaralandı. Batı Şeria'nın Cenin kentinde 1 Ağustos'ta bir İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik hızla Gazze'ye sıçradı. İkindi vakti gerçekleşen vahşi saldırıda 5 yaşında bir kız çocuğu ve İslami Cihad hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi de hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gazze içinde sivil yerleşim alanlarının da bulunduğu bazı yerlerin hedef alındığı ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Batı Şeria'da başlayan gerginlik Gazze'ye sıçradı

Peki saldırının işaret fişeği nasıl çakıldı?

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi BessamSaadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki BeytHanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

İsrail ikindi vakti vurdu, İslami Cihad liderini hedef aldı

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Şafak” olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, “Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu” aktarıldı. Ordunun açıklamasında, Caberi ve beraberindeki 10 İslami Cihad üyesinin saldırı hazırlığındayken hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda “özel durum” ilan edildiği belirtildi.

İsrail hükümetinden Başbakan YairLapid ve Savunma Bakanı BennyGantz adına yapılan ortak açıklamada ise ordunun istihbarat birimleriyle iş birliği halinde gerçekleştirdiği operasyonun amacının “özellikle Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsrail vatandaşlarına karşı somut bir tehdidi ortadan kaldırmak olduğu” ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Al-Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi. El-Caberi'nin cenaze namazı, akşam saatlerinde kılınırken Saldırıda katledilen4 kişi de dün defnedildi.

Direniş hareketleri, intikam açıklamaları yapıp harekete geçti

Gazze merkezli Filistin direniş hareketleri de İsrail saldırıları üzerine intikam açıklamaları yaptı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'le başlayan bu savaş için "kırmızı çizgilerinin olmadığını ve Tel Aviv'in direnişin füzelerinin saldırısı altında olacağını" söyledi.İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Nahhale, Hizbullah'a bağlı El-Meyadin televizyon kanalına İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı. İsrail saldırganlığına karşı Filistin direnişinin bugün bir sınav verdiğini dile getirenNahhale, "Düşmanla savaşa giriyoruz. Allah'tan mücahitlere muvaffakiyetler diliyorum. İsrail, bu saldırının hesabını verecek." dedi."Direniş savaşçıları tek saf olmalı." diyen Nahhale, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin İsrail'in saldırganlığı karşısında tüm direniş gruplarıyla birleşeceğini vurguladı.Nahhale, "Bu savaşın kırmızı çizgileri yok ve bunu Filistin halkının huzurunda ilan ediyorum. Tel Aviv, direnişin füzelerinin saldırısı altında olacak." ifadelerini kullandı.Mısır'ın Gazze'deki tırmanışı durdurmaya yönelik ara buluculuğuyla ilgili olarak da Nahhale, "Mısırlı kardeşler, işgalin doğasının saldırganlık olduğunu bilsinler, biz de buna kuvvetle karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da “Filistin direnişi tüm askeri kolları ve gruplarıyla bu savaş için birleşti ve sözünü tüm gücüyle söyleyecek. Filistin direnişi, sahip olduğu her şeyle halkımızı savunacaktır ve işgalci İsrail'i tüm savaşlarda olduğu gibi hezimete uğratacaktır” dedi.

İsrail 25 bin yedek askeri göreve çağırdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 100'den fazla roket atılırken, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail kentlerinde siren sesleri yankılandı.İsrail tarafından yapılan açıklamada 4 kişinin yaralandığı açıklanırken, el-Cezire 40 İsrailli'nin yaralandığını bunların büyük kısmının sığınaklara koşarken yaşandığını açıkladı.

İsrail İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı kapsamında “Yüksek Komuta Odası” kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığının kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi. Savunma Bakanı BennyGantz, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdi.İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleride gece saatlerinde Tel Aviv ve İsrail istikametine 100'den fazla roket fırlatıldığını açıkladı.