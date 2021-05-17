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Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?

Son dönemde İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’de dikkat çeken bir görüntü yansıdı. Gazze’nin Google Haritaları'nda bulanık görüldüğü dikkat çekti. Peki, bunun nedeni nedir? İşte sorunun cevabı

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Google News - Timeturk
17.05.2021 18:03:46
Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?

Saldırıların yerlerini belirlemek ve yıkımı belgelemek için harita verileri de dahil, açık kaynakları kullanan araştırmacıların dikkat çektiği bir konu bu.

Açık kaynak araştırmacısı Samir, "İsrail ve Filistin topraklarından yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları alamamamız bizi engelliyor" diyor.

Aslında, uydu şirketlerinin elinde daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olsa da Google Earth'te İsrail ve Filistin topraklarının çoğu düşük çözünürlüklü fotoğraflarla yer alıyor.

Örneğin Gazze'de arabaları seçmek zor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ise arabalar net bir şekilde görülebiliyor, hatta tek tek insanlar bile seçilebiliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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