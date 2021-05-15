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Gazze'den dün gece sabaha kadar İsrail'e 200 füze yağdı

Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi. Dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

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15.05.2021 09:58:50
Gazze'den dün gece sabaha kadar İsrail'e 200 füze yağdı

Gazze'deki direnişçiler, işgal devleti İsrail'in ölümcül saldırılarına karşı füzelerle cevap veriyor.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 30'unun Gazze topraklarına düştüğü iddia edilirken, 100'den fazlasının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

İsrail'in Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Gazze'den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı.

Yangının mekanı ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

İsrail polisi de füzelerin Beersheba da bir binaya isabet ettiğini, binada hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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