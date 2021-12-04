DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kentsel dönüşümün fiziki 'altyapısı'
Saygıner'den bir dünya şampiyonluğu daha
Ödeme hizmetleri sektöründeki düzenleme neler getiriyor?
Patlıcanı sütle yıkarsanız...
Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı
Özel bankalar faizi indirecek mi?
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi
Kurutmadan ızgarada tavuk göğüs pişirilebilir mi?
İzmir'de kayınpeder cinayeti! Defalarca bıçakladı
Güneş tam tutuldu, tek bölgeden görüldü!
Azerbaycan anlaşma karşılığı 10 Ermeni askerini serbest bıraktı
Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i
Prof. Dr. Aziz Sancar Şuşa'yı ziyaret etti
“FETÖ: Öğretmenler donlarına kadar soyuldu”
Umut İsmetoğlu’nun CEO’su olduğu Türk Mobil Oyun Şirketi Zerosum, Amerikalı oyun şirketi grubu Zynga’a satıldı

TIMETURK / DÜNYA / Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi

Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır tarafına geçmek isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

46 Dakika Önce
2021-12-04 19:57:10
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi

İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır ve Geçiş Kapıları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçebilmek için Kovid-19 aşısı olunması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında böyle bir kararın alındığı belirtilen açıklamada, kentten aşısız birinin kesinlikle çıkışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, resmi kurumlarda çalışan tüm memurlara aşı şartı getirildiğini, salgına ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli şekilde derhal müdahale ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam nüfusu bir milyon 606 bin olan kentte, 511 bin 405 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş