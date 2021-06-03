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Gazze'deki törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri Gazze sokaklarında sergilenmeye devam ediliyor.

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03.06.2021 15:58:23
Gazze'deki törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri Gazze sokaklarında sergilenmeye devam ediliyor.

İsrail ile Gazze'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaların varılan ateşkes anlaşmasıyla sona ermesiyle birlikte, Gazze'deki silahlı gruplar tarafından askeri geçit törenleri düzenlenmeye başlandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Seraya el Kudüs'ün geçit törenlerinde İranlı general Kasım Süleymani'ye ait posterler görüntülenmişti.

Son olarak Gazze'de düzenlenen bir askeri geçit töreninde, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları'na ait bir askeri araçta İranlı general Kasım Süleymani'nin posterinin bulunması göze çarptı.

Süleymani posteriyle birlikte araç üzerinde Lübnan Hizbullah Hareketi'ne ait bayrağın da açıldığı görülüyor.

İran'ın ülke dışındaki askeri operasyonlarından sorumlu Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Irak'ta ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmüştü.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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