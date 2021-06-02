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Gazze'de 'şüpheli bir cisim' patladı: 2 ölü

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalma 'şüpheli bir cismin' sökümü sırasında patlama meydana geldi.

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Google News - Timeturk
02.06.2021 21:52:45
Gazze'de 'şüpheli bir cisim' patladı: 2 ölü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin orta kesimlerinde direniş gruplarından birine ait mevkide İsrail saldırılarından kalan şüpheli bir cismin sökülmesi esnasında patlama olduğu belirtildi.

Patlama sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca yaralananlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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