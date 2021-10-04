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TIMETURK / DÜNYA / Gazze'de suların yüzde 97'si zehirli

Gazze'de suların yüzde 97'si zehirli

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ile Küresel Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü, Gazze Şeridi'nde halkın yavaş yavaş zehirlendiğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-10-04 20:41:21
Gazze'de suların yüzde 97'si zehirli

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ile Küresel Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (GWEH), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde suların yüzde 97'sinin içmeye elverişli olmadığını bildirdi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ile GWEH'ten yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in uzun süren ablukasının Gazze'de su güvenliğinin ciddi oranda bozulmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki suların yüzde 97'sinin içmeye elverişli olmadığı, bölge halkının yavaş yavaş zehirlendiği ifade edildi.

Devam eden akaryakıt krizi ve elektrik kesintilerinin, su kuyularının ve atık su arıtma tesislerinin çalışmalarını sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun arıtılmamış atık suların yüzde 80'inin denize tahliye edilmesine, yüzde 20'sinin yeraltı sularına karışmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi İletişim ve Program Sorumlusu Muhammed Şehade'nin ifadelerine de yer verildi. Şehade, İsrail'in Gazze'ye mayıs ayında düzenlediği son saldırıların, altyapıda büyük bir yıkıma neden olduğunu bunun da mevcut krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Gazze'de yaygın olan 4 hastalığın su kirliliğinden kaynaklandığını, bebek ve çocuk ölümlerinin yüzde 12'sinin su kirliliği kaynaklı bağırsak hastalıklarıyla bağlantılı olduğunu aktaran Şehade, şöyle devam etti:

"Gazze halkı, çocuklarının içme suları ya da kirli toprakta yapılan tarım nedeniyle yavaşça zehirlenmesi karşısında aciz."

Yaşanan bu felaketin çözülmesi için hiçbir adım atılmadığını ifade eden Şehade, İsrail makamları ve uluslararası topluma halkın su güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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