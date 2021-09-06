Gazze'de sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldı

Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Filistinli gençlerin İsrail'in 15 yıldır uyguladığı ablukayı kaldırması için "Gece Kargaşası" adı altında düzenlediği gösterilerin ardından taraflarla yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiği belirtildi.

İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, sükunetin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, Gazze'deki sınır kapılarının açılarak temel ihtiyaç maddelerinin geçişine izin verilmesi, bölgede tansiyonun düşmesi ve tarafların kriz ortamından çıkmasına olanak tanıyacak çeşitli kolaylıkların sunulması konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti.

Katarlı yetkili, görüşmelerden alınan olumlu sonuçların başlangıç olduğunu ve Gazze sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili tüm konularda, Birleşmiş Milletler ve Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde ve tüm taraflarla mutabık kalınarak bu sonuçlar doğrultusunda hareket edilebileceğini vurguladı.

Katar'ın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımıyla ilgili İmadi, BM ve Filistin yönetimiyle anlaşmaya varılarak tüm prosedürlerin tamamlandığını ve yardımların dağıtımına bu ay başlanacağını kaydetti.

İmadi, tüm taraflara, Gazze'de sükunet ve istikrarın korunması ve Filistinlilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı.

Cuma günü Gazze'ye gelen İmadi, burada hükümetten ve Hamas'tan yetkililerle bir araya gelmişti.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.