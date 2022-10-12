Gazze'de ölüler için bile huzur yok! Bulmakta zorlanıyorlar

Gazze Şeridi sakinleri ölülerini gömmek için mezar bulmakta zorluk çekiyor. Yeni arazi tahsis edilememesi ise yaşanan dramın boyutunu arttırıyor.

İsrail'in son yıllarda Gazze Şeridi'ne tekrarlanan saldırıları binlerce konut birimini yok edilirken binlerce Gazzeli de katledildi.

Yoğun nüfuslu kıyı yerleşim bölgesi Gazze Şeridi'nde ise evleri ve mezarlıkları yeniden inşa etmek için yeni alanlara şiddetle ihtiyaç duyuyor, ancak yetkililer hem yaşayanları hem de ölüleri barındırmak için mücadele ediyor.

365 kilometrekarelik (227 mil karelik) küçük bir alan olan Gazze Şeridi , kötüleşen ekonomik koşullar, kötü altyapı ve kalabalıktan muzdarip 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor ve siyasi durumun iyileşmesine dair hiçbir umudu yok.

Gazze Şeridi'nin merkezinde yaşayan Ahmed el Yazji, “Babam 2021 Mayıs'ında Gazze'deki savaşta öldü. Tüm aile üyelerimiz Gazze şehrinin merkezindeki Şeyh Rıdvan mezarlığına defnedildi, ancak 2021 yılında Şeyh Rıdvan mezarlığı dolmuştu, bu yüzden babamı oraya gömemezdik. Onu yaşadığımız yerden çok uzakta, sınırın yakınında gömmek için başka bir yer bulmamız istendi. Ama babamızın mezarını nasıl ziyaret edeceğiz? Sonunda onu kuzey Gazze Şeridi'ndeki El-Feluce mezarlığına gömmek zorunda kaldık."

Yazji, “Gazze Şeridi'nde hükümetin mezarlığa çevirmesi gereken çok sayıda boş hükümet arazisi var. Ölülerimizi gömmek biz Müslümanlar için kutsaldır, bu nedenle hükümetin ölülerimize uygun mezarlıklar sağlaması ve ailelerin ölülerini kolayca ziyaret edebilmeleri ve saygılarını sunabilmeleri için yakın olmaları gerekir. Hükümet bunun yerine çalışanlarına Gazze'nin merkezinde arazi veriyor. ”

64 MEZARLIKTAN 24'Ü KAPALI

Şubat ayında Gazze'deki Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı, aşırı nüfus nedeniyle mezarlık için yer bulmakta bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirterek, kapasitesi dolan 24 mezarlığı kapattı. Gazze'de toplamda ise 64 mezar bulunuyor ve bu mezarların korunması için 30 güvenlik görevlisi var. (Ortadoğu Haber)