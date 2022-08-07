Gazze’de neler oluyor? İsrail saldırıları 3’üncü Gününde!

Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları 3’üncü gününde… İsrail’in 1 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi’yi yaralayarak gözaltına alması ile başlayan gerilimde İsrail, 48 saatten fazla bir süredir Gazze’yi vuruyor. 2 günde 6’sı çocuk en az 32 Filistinliyi şehit eden İsrail, 253 sivili de yaraladı. Yaralananların çoğu kadın ve çocuk.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail'in 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına alması ile başlayan gerilim yine sivil katliamına dönüştü. İsrail dün de havadan ve karadan bomba yağdırmaya devam etti. İsrail yönetimi Gazze'yi hedef alan saldırıların şiddetini dün akşam artırdı. 2 günde 6'sı çocuk en az 32 Filistinliyi şehit eden İsrail, 253 sivili de yaraladı. Yaralananların çoğu kadın ve çocuk.

Siyonistler saldırıları artırdı

Önceki gün ikindi vakti düzenlediği saldırıyla İslami Cihad hareketi liderlerinden Teysir el-Caberi'yi hedef alan İsrail ordusu, dün akşam da Gazze'nin güney bölgelerini vurdu. Gazze'nin Refah bölgesinde sivillerin yaşadığı binaları uyarı yapmadan hedef alan İsrail, saldırıda önce İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Halid Mansur'un öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, daha sonra Mansur'un iki yardımcısının öldürüldüğünden emin olduklarını bildirdi. Kudüs Seriyyeleri ise İslami Cihad liderlerinden Ahmed el-Müdellel'in oğlu Ziyad el-Müdellel'in saldırıda enkaz altında kalan binada can verdiğini açıkladı. Saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İsrail bayraklı provokasyon

İsrail saldırılarına eş zamanlı olarak Kudüs'te de Yahudiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'na akın etti. Yüzlerce İsrailli, Filistinlileri tahrik eden sloganlarla büyük bir provokasyona imza attı. Gazze tarafından fırlatılan roketler sonucunda da İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon), Aşdod, Sderot kentlerinde ve bazı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini dile getirdi.

İlaç yok tedavi edemiyoruz

Yeni Şafak'a konuşan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah, “İsrail katliama dün de devam etti. Gazze'nin en kuzey bölgesi olan Beyt Hanun'dan en güneyi olan Refah bölgesine kadar bir çok yer vuruldu. Yaralılarımızın üçte biri çocuk. Çok sayıda kadın saldırıların hedefi oldu. Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar var. Saldırılar sürekli düzenlendiği için şehit ve yaralı rakamları her an değişiklik gösteriyor. Birçok mahalleye saldırılar devam ediyor” şeklinde konuştu.

İsrail'in düzenlediğini saldırılarda alt yapının da zarar gördüğünü ifade eden Ataullah, şöyle devam etti: “Elektrikler kesildi. 24 saat içerisinde sadece 4 saat elektrik verilecek. Elektrik kesildiği için su da kesiliyor. Bu yüzden insani durum da çok kötü. İnsanlar çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanlığı'nda ambargo nedeniyle ilaç konusunda zaten sıkıntı vardı. Saldırılar nedeniyle sıkıntı daha artacak. Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralılar ve hastaları tedavi edemiyoruz” dedi. Ataullah, seçim kararı alan İsrail'in dikkatleri siyasi kaostan uzaklaştırmak için Gazze'ye saldırdığını ifade etti.

Direniş gruplarının birlik kararını İsrail bozmaya çalışıyor

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED) Başkanı Muhammed Ebu Takiyye, Filistin'de Şucaiyye, Refah, Han Yunus'ta ve Gazze'nin orta bölgesinde hava saldırıların sürdüğünü belirterek, direniş gruplarının karşı saldırılarla İsrail'e yanıt verdiğini kaydetti. Takiyye, İsrail güçlerinin ziraat bölgeleri ve sivillerin yaşam alanlarını vurduğunun altını çizdi. Gerginliğin birkaç gün önce İsrail'in Cenin kampına baskın yapmasıyla başladığını söyleyen Takiyye, “Direniş grupları Cenin kampına düzenlenen baskın sonrası ‘Saldırılara karşılık verilecek' açıklaması yapmıştı. Mısır istihbaratı ara bulucu olunca direniş grupları ateşkes mesajı yayınladı. Buna rağmen İsrail saldırılara başladı. Saldırılara karşılık direniş grupları İsrail tarafına 150 roket attı. 70 km civarındaki alanlarda işgal altında olan bölgelere atışlar düzenledi. Kullanılan roketler uluslararası düzeyde değil Gazze'de üretilen roketler” diye konuştu. İsrail'in saldırılarını seçimlere bağlayan Takiye, “Ayrıca direniş grupları birlik kararı aldı. İsrail bazı grupları hedef alarak bu birlikteliği bozmayı hedefliyor” dedi.