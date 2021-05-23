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Gazze'de lise sınavları bir hafta ertelendi

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği saldırıları nedeniyle lise bitirme sınavlarını bir hafta erteleme kararı aldı.

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23.05.2021 21:03:30
Gazze'de lise sınavları bir hafta ertelendi

Sınavlar Dairesi Genel Müdürü Muhammed Avvad, AA muhabirine, Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle 17 Haziran'da yapılması planlanan sınavların, 24 Haziran'a ertelendiğini söyledi.

Avvad, erteleme kararının, saldırıların öğrenciler üzerinde oluşturduğu psikolojik etkilerden dolayı alındığını belirtti.

Söz konusu tarihe dek bakanlığın hazırlıklarını sürdüreceğini dile getiren Avvad, sınavların, Gazze ve tüm Filistin topraklarında eşzamanlı yapılacağını kaydetti.

GAZZE'DE 46 DEVLET OKULU ZARAR GÖRDÜ

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ise İsrail'in 11 gündür devam eden saldırılarında, Gazze Şeridi'nde 46 devlet okulunun zarar gördüğünü aktardı.

Bakanlık açıklamasında, saldırılarda ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bazı okullar ile iki idari binanın da hasar aldığı kaydedildi.

Bu durumun, Gazze'deki eğitim kurumlarına yeni yükler getireceği belirtildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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