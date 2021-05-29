DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Düz tabanlılar askerlik yapar mı?
Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi Chelsea
Başakşehir’den dünyaya çevrimiçi eğitim
Fransa'da koronavirüs ölümleri 5 milyon 657 bini aştı
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntünün sebebi ne? Vali açıkladı
857 bin vatandaş şiddetten korundu
Azerbaycan 3 maden yatağının işletmesini Türk şirkete devredecek
Sedat Peker, 8. videosu için saat verdi
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Türkiye gıdasını kaybediyor
İlk doğal gazı kim buldu?
Rusya'dan Belarus'a kredi desteği
Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'
Manchester City Chelsea maçı şifresiz Bein Sports Haber izle | HD donmadan şifresiz İzle

Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'

Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında 'sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını' söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 21:41:52
Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'

Sanat merkezinde bombardımandan geriye kalan birkaç parça kuklayı göstererek AA muhabirine konuşan Hatib, "işgal kuvvetleri (İsrail) Gazze'de her şeyi ihlal etti. Kültür, sanat ve basın ofislerini dahi bombalayıp yıktı." ifadelerini kullandı.

"Sanat dahi İsrail saldırısından kurtulamadı" diyerek üzüntüsünü aktaran Hatib, İsrail'in saldırıda sınır tanımadığına işaret etti.

İsrail sanatın değil, yıkım ve çocuk öldürmenin dilinden anlıyor

"İşgal güçleri sanatın dilinden anlamıyor, yıkım, tahrip ve çocukları öldürmenin dilinden anlıyor" diyen Hatib, beraberinde çalışan 30 gencin hayallerinin de İsrail saldırısıyla yok olduğunu, sanat merkezinin yıkılmasıyla sanatçı gençlerin işsiz kaldığını aktardı.

Hatib, sanat merkezinde tiyatro, çocuklar için kukla oyunları sahnelendiğini ayrıca televizyonlara dizi ve eğlence programları çekildiğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insanların yeniden gülümsemesi için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş