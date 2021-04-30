DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı
Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Birleşik Krallık'ta 10 kilo ağırlığında madeni para üretildi: Yapımı 400 saat sürdü

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Gazze'de Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararı protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararını protesto etmek ve İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 20:34:52
Gazze'de Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararı protesto edildi

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararının reddedildiği ve Kudüs halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajı verilen dövizler taşındı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, burada yaptığı konuşmada, Filistin seçimlerinin bölünmüşlüğün sona ermesi ve Filistin iç işlerinin düzene girmesi için bir kapı olduğunu belirterek, seçimlerin iptalinin aylardır katedilen yolu baltaladığını ifade etti.

Seçimlerin ertelenmesi siyasi hata

Hamas'ın seçim listesinde yer alan adaylardan Süleyman Ebu Sitte de seçimlerin ertelenmesinin hiçbir koşulda yapılmaması gereken siyasi bir hata olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararına Filistin halkının öfkeli olduğunu dile getiren Ebu Sitte, "Bu karar ferdidir ve Filistin halkının iradesini yansıtmamaktadır." dedi.

Öte yandan Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri ise Filistin halkının Kudüs'te kendi varlığını hedef alan İsrail ile açık bir savaş içinde olduğunu dile getirdi.

Kudüs'teki Filistinlilerin ramazanın başından itibaren Şam Kapısı'nda verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Mısri, İsrail polisinin geri adım atarak bölgedeki barikatları kaldırmasını da "zafer" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin vermediğine dikkati çekerek, Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan