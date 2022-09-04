Gazze’de düşmanla haberleşen iki Filistinli idam edildi

Gazze Şeridi İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ‘düşmanla haberleşen’ iki kişinin idam edildiğini açıkladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gazze Şeridi İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ‘düşmanla haberleşen' iki kişinin idam edildiğini açıkladı.

Bakanlığın idam kararı metninde kanunların verdiği yetki ile işgal rejimine haber taşıyan iki kişinin idam edildiği bildirildi. İdamın kurşunlanma ve asılma yöntemleriyle yapıldığı bildirildi.

Kurşunlanarak idam edilen 1978 doğumlu ve Gazze'de yaşayan N.A'nın, İsrail rejimiyle haberleşmesinin 2001 yılına kadar gittiği ve verdiği bilgilerle İsrail saldırılarına zemin hazırlayıp Filistinlilerin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Asılarak idam edilen H.S'nin ise 1968 doğumlu ve Han Yunus bölgesinden olduğu 2015'te tutuklandığı kaydedildi. H.S'nin 1991'den beri işgal rejimiyle ilişkili olduğu kaydedildi.