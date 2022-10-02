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Gazprom uyardı: Doğal gaz sözleşmesini her an feshedebiliriz

Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova’nın düzenli olarak ihlal ettiği doğal gaz sözleşmesini 'her an' feshedebileceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-10-02 12:57:02
Gazprom uyardı: Doğal gaz sözleşmesini her an feshedebiliriz

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Moldova'nın doğal gaz ödemeleri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği aktarılan açıklamada, “Moldova tarafı, tedarik edilen gazın ödeme koşullarına ilişkin sözleşme hükümlerini düzenli olarak ihlal etmektedir. Aynı zamanda daha önceki yıllarda tedarik edilen gaza ilişkin borçların ödenmesi konusunda henüz bir anlaşma imzalamadılar. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir” ifadesine yer verildi.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, yaptığı açıklamada, Gazprom'un Moldova'ya günlük 8 milyon metreküp yerine 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk ettiğini, Moldova'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğal gaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. .

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