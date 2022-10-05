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Gazprom’dan kritik karar: Gaz akışı yeniden başladı!

Gazprom İtalya'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlattığını duyurdu.

10 Saat Önce
2022-10-05 10:20:18
Gazprom’dan kritik karar: Gaz akışı yeniden başladı!

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.

Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu. .

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