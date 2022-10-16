Gazprom’dan Avrupa’ya gözdağı!

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağına vurguladı.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" dedi.

25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.