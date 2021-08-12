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TIMETURK / DÜNYA / Gazne düştü! Taliban’ın ele geçirdiği vilayet sayısı 10’a yükseldi

Gazne düştü! Taliban’ın ele geçirdiği vilayet sayısı 10’a yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:35:01
Gazne düştü! Taliban’ın ele geçirdiği vilayet sayısı 10’a yükseldi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne'nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban'ın eline geçtiğini belirtti. Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi. Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban'ın kontrolüne geçmişti. Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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