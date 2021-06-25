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Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak olduğunu belirterek, ülkeler arasında yıllık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanması için çaba sarf edeceklerini söyledi.

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Google News - Timeturk
25.06.2021 22:49:44
Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Parlamentoda yıllık konuşmasında milletvekillilerin komşu ülkelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımızdır." dedi.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılması için ortada büyük imkanların olduğunu kaydeden Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke olarak ticari ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak."

Garibaşvili, "Biz ayrıca üçlü format olarak Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın iş birliğini de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi ile bu yıl içinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını da düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu toplantıda iki ülke arasındaki zaten mevcut olan tüm stratejik iş birliği konularını değerlendireceğiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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