DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Erdoğan yalnız bırakıldı'
Sözleşmeli aile hekimleri ile sağlık çalışanlarına ilave ödeme
Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
15 Temmuz'da hastaneler, acil servisler açık mı? 15 Temmuz aciller açık mı?
İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu
“Bu tavır yalnızca o gecenin değil, Türkiye’nin de kaderini değiştirdi”
15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler kapalı mı?
İstanbul Üniversitesi'nde 'Soykırım Enstitüsü' kurulacak
“15 Temmuz’un Başbakanı kim olacaktı?”
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim olacak? Boğaziçi Rektörü belli oldu mu?
Gantz: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran
“CHP, 15 Temmuz direnişine neden sahip çıkmıyor?”
BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı
'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi' girişimci kadınları destekliyor
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: '15 Temmuz bir direniş destanıdır'

TIMETURK / DÜNYA / Gantz: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran

Gantz: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının İsrail'in için en büyük tehdit olduğunu savundu.

1 Saat Önce
2021-07-15 09:11:46
Gantz: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının İsrail'in için en büyük tehdit olduğunu savundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı Benny Gantz, Tel Aviv yakınlarındaki Dayan askeri üssünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

İsrail'in birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ortadoğu'nun radikal bir değişim geçirdiğini kaydeden Gantz, bu zorlukları Lübnan'ın parçalanması, 'Suriye'den gelen tehditler' ve bu olaylarda İran'ın rolü şeklinde sıraladı.

Gantz, tehditler ışığında hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyerek, "Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran'ın nükleer silahlanması. Gücümüzü artırmaktan başka bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018'de çekilirken, Joe Biden yönetimi ABD'nin anlaşmaya yeniden dahil olması için nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlamıştı.

İsrail yönetimi ise Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH