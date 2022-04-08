Gantz'dan Filistinlilere gözdağı! '200 kişiyi tutukladık gerekirse binleri tutuklarız'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'deki saldırının ardından 'savaşta sınır olmadığını' söyledi. Savunma Bakanı Benny Gantz ise, şu ana kadar 200'den fazla kişiyi tutukladıklarını 'gerekirse binleri tutuklayabileceklerini' ifade etti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başkent Tel Aviv'de 2 kişinin hayatını kaybettiği dünkü silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerine "terörle mücadele tam hareket özgürlüğü" tanıdığını belirterek, saldırganın bir örgüt yapısı dışında hareket ettiğini söyledi.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, "İsrail ordusuna, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik güçlerine terörü yenmeleri için tam hareket özgürlüğü tanıyoruz. Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsraillilerin ailelerini başsağlığı için aradığını ve yaralılara şifa dilediğini aktaran Bennett, saldırıyı gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelen 29 yaşındaki bir genç olduğunu, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmadığını ancak silah tedarikinde ve saldırının organizasyonunda kendisine yardım edenler olduğunu söyledi.

Bennett, Tel Aviv ve diğer kentlerde alarm durumunun düşürülmediğine işaret ederek, zor zamanlardan geçtiklerini ve bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

İsrail'in geçmişte de şiddet dalgalarının üstesinden geldiğini dile getiren Bennett, örgüt yapısının dışında bireysel saldırıların güvenlik birimleri için tespitinin zor olduğunu ancak bunları ve yardım edenleri yakalayacaklarını ifade etti.

Bennett ayrıca Tel Aviv'deki saldırının ardından sosyal medyaya yansıyan Filistin'in bazı kentlerindeki kutlama görüntülerini de eleştirdi.

"200 kişiyi tutukladık

gerekirse binleri tutuklarız"

Savunma Bakanı Gantz da İsrail içinde birden fazla saldırının gerçekleştiği zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İsrail halkının "savaş ve terör dalgasına" alışkın olduğunu söyleyen Gantz, halktan günlük rutinlerine devam etmelerini ve direnç göstermelerini isteyerek "Günlük hayatımıza devam etmek terörü yenmenin tek yolu." ifadesini kullandı.

Gantz, ramazan ayının "ibadet ve aileyle geçirilen günler olması gerektiğini" belirterek, Filistinlilerin çoğunun "terörün kendilerine ve çıkarlarına zarar verdiğini" düşündüğünü dile getirdi.

Filistin yönetiminin saldırıyı kınamasını memnuniyetle karşılayan Gantz, Ramallah'tan "teröre karşı eylemlerini genişletmesini" talep etti.

Gantz ayrıca güvenlik birimlerinin sahadaki faaliyetlerine devam edeceğini, şu ana kadar 200'den fazla tutuklama olduğunu "gerekirse binleri tutuklayabileceklerini" belirterek, "Toplumu cezalandırmıyoruz fakat güvenlik önce gelir." dedi.

İsrail'de son üç hafta içinde 13 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

Tel Aviv'in merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırı, İsrail'de yaşanan şiddet zincirinin son halkası oldu.

İsrail polisi, sabah saatlerinde saldırgan olduğu ifade edilen bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın Cenin kentine açılan Celeme (Gilboa) geçiş noktasının da ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi. .