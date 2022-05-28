Gannuşi'ye 'seyahat yasağı' iddiası

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki 34 kişi için seyahat yasağı getirildiği iddia edildi.

Tunus basınında çıkan haberlere göre, konuya dair Aryana Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fatima Bukataya bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

Bukataya, "gizli örgüt" soruşturması kapsamında Gannuşi başta olmak üzere Nahda Hareketi ile bağlantılı 34 kişiye seyahat yasağı getirildiğini öne sürdü.

Seyahat kısıtlamasına ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise Gannuşi'ye konuya dair tebligat yapılmadığı ve Gannuşi'nin yakın zamanda herhangi bir yurt dışı planının olmadığı kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki'den Gannuşi'ye destek

Gannuşi'ye seyahat yasağı getirildiğine yönelik iddialar üzerine eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Merzuki, "Sayın Raşid el-Gannuşi ve arkadaşlarıyla dayanışma içerisindeyim. Bu kararların tamamı darbeci yönetimin muhalifleri yıldırmaya ve korkutmaya yönelik girişimleridir." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.