Gannuşi: Tunus'un özgür sesi Allah'ın izniyle asla kısılmayacak

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yaptığı darbenin ardından Meclis'e alınmayan Meclis Başkanı Gannuşi, Tunus halkına ve dünyadaki Tunus'un dostlarına; 'Tunus'un özgür sesinin Allah'ın izniyle asla kısılmayacağı' konusunda güvence verdiğini vurguladı. Gannuşi, Meclis'in görevinin başında olduğu açıklamasını yineledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin ardından Meclis'e alınmayan Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Meclis'in görevinin başında olduğu açıklamasını yineledi.

Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi, Meclis'in çalışmalarının dondurulmasının anayasaya aykırı, yasadışı ve tutarsız bir çağrı olduğunu belirtti.

Gannuşi, "Tunus Cumhuriyeti'ndeki Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in Anayasanın 80. maddesinin uygulamaya konulmasına ilişkin kendisine danışmadığını belirten Gannuşi, aksi yönde söylenenlerin asılsız bir iddia olduğunu kaydetti.

Gannuşi, Tunus halkına ve dünyadaki Tunus'un dostlarına; "Tunus'un özgür sesinin Allah'ın izniyle asla kısılmayacağı" konusunda güvence verdiğini vurguladı.

Meclis çevrim içi toplanacak

Öte yandan Raşid el-Gannuşi'nin, darbe nedeniyle kapanan Meclis toplantılarını çevrim içi düzenleyeceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Gannuşi, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in yetkilerini dondurma kararının ardından Meclis binasına girilmesine izin verilmemesi üzerine yeni bir karar aldı. Haberde, Gannuşi'nin beklemekte olduğu Meclis binasının önünde kendi aracı içinde çevrim içi olarak Meclis toplantıları düzenleyeceği ifade edildi. Gannuşi'nin kararına benzer bir açıklama da Tunus Onur Koalisyonu'ndan geldi. Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in çevrim için olarak bir araya geleceği ve darbeyi kınayan bir açıklama yayınlayacağı belirtildi.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin Meclis'e girişini engellemişti.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.