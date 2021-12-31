Gannuşi, milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasını kınadı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, Nahda Hareketi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılmasını kınadı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Nahda Hareketi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılmasını kınayarak, uygulamayı "ülkeyi özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi" olarak değerlendirdi.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, konuyla ilgili Facebook hesabından açıklamada bulundu.

Gannuşi, açıklamasında, "Milletvekillerinin ve siyasilerin yargılanması, kuşatılması ve kısıtlanması, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları ve zorlukları ele almadaki büyük başarısızlığı örtmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Bu tehlikeli eğilimin yalnızca hür insanların özgürlüğe, adalete ve demokrasiye bağlılığını artıracağını vurgulayan Gannuşi, Nureddin el-Bahiri'nin kaçırılmasını kınayarak, bu adımın "ülkeyi özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimine" sürükleyeceğini ifade etti.

Gannuşi, Bahiri'nin, sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılmasının yasaların açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Tunus'taki Nahda Hareketi bugün yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldığını" duyurmuştu.

Bahiri'nin sabah saatlerinde "kaçırılarak" bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kaçıranların ise "sivil giyimli emniyet mensupları" olduğu ifade edilmişti.

Bu sırada Bahiri'nin eşi avukat Saide el-Akremi'nin de şiddete maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Nahda Hareketi, ülkenin zorbalık tüneline girmesinin yanı sıra yönetimde başarısız kalan darbeci rejimin yasa dışı yollarla siyasi rakipleri tasfiye ettiğini gösteren bu tehlikeli olayı şiddetle kınıyor." denilmişti.

Nahda Hareketi yetkilisi ve milletvekili 63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.