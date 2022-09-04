‘Gannuşi kaçmayacak! Said’in darbesine karşı mücadele edecek’

Nahda Hareketi liderlerinden Mahir Mezyub, Gannuşi’nin yurt dışına çıkmak için izin istediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Gannuşi herhangi bir yolculuk planlamıyor” diyerek memleketine defnedilmek istediğini belirtti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçtiğimiz yıl parlamentoyu ve hükümeti askıya alması sonrası siyasi bölünmelerin arttığı Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin yurt dışına kaçmayı istediği iddia edildi.

Yolculuk planlamıyor

Ülke medyasında yer bulan Gannuşi'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'den yurt dışına çıkmak için izin istediği şeklindeki haberler için Nahda Hareketi'nden açıklama geldi. Nahda Hareketi liderlerinden Mahir Mezyub, Gannuşi'nin yurt dışına çıkmak için izin istediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Gannuşi herhangi bir yolculuk planlamıyor” diyerek memleketine defnedilmek istediğini belirtti.

Tunus'un krizinin çözümü de Tunuslu olmalı

Mezyub, “Herhangi bir devletten giriş için izin istenmedi. Tunus'ta yaşanan krizin çözümünün de Tunuslu olması gerekir” dedi. Mezyub, “Gannuşi, darbeye karşı çıkmakta kararlı ve bu şekilde hareket etti” ifadelerini kullandı.