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TIMETURK / DÜNYA / Gannuşi hastanede tedavi gördü

Gannuşi hastanede tedavi gördü

Dün akşam saatlerinde Tunus'ta hafif rahatsızlandığı bildirilen Meclis Başkanı Gannuşi'nin tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı aktarıldı.

6 Dakika Önce
2021-08-01 14:10:32
Gannuşi hastanede tedavi gördü

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Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin hafif rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı bildirildi.

Gannuşi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Raşid Gannuşi, cumartesi akşam saatlerinde hafif rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gerekli muayene, tetkik ve tedavinin ardından hastaneden ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da d Facebook hesabından daha önce yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin sağlığının iyi olduğunu açıklamıştı.

Basında Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüye gittiği ve hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Öte yandan Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıklamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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