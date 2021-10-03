Gani’nin Afganistan’dan nasıl kaçtığı yeni ayrıntılarla ortaya çıktı

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin geçen ağustosta ülkesinden Özbekistan’a kaçtığı ve oradan Kazakistan Havayolları’na ait bir uçakla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) uçtuğu öğrenildi.

Afganistan'da yayınlanan Hasht e Subh Daily gazetesinin eski Afganistan liderinin çevresinden bir kaynağa ve havayolu trafiğine dair anlık bilgiler veren Flightradar'ın verilerine dayandırdığı haberde, Gani'nin ağustos ayında Afganistan'dan Özbekistan'a kaçtığı ve oradan Kazakistan Havayolları'na ait bir uçakla BAE'ye uçtuğu ifade edildi.

Gani ile birlikte Kabil'den kaçanlar arasında olduğu iddia edilen kaynak, 15 Ağustos tarihinde özellikle acil durumlar için Cumhurbaşkanlığı sarayının alanında bulunan birkaç helikopterin kullanıldığını anlattı:

“Özbekistan'ın Termez kentine dört helikopterle iniş yapan 54 kişiden 22'si pilot, yardımcı pilot ve hava kuvvetleri teknisyeni, 22'si Cumhurbaşkanı korumasıydı ve hiçbirinin pasaportu yoktu.”

Kaynağın aktardıklarına göre Gani ve yanındaki kişiler Özbekistan'da bir günden fazla zaman geçirdi ve tüm bu süre boyunca ülkeye gelen Afganların ‘her hareketini izleyen' ve ‘birbirleriyle konuşmalarına' dahi izin vermeyen Özbek askerlerin gözetiminin altında kaldı.

Kaynak, “Pazartesi günü öğle saatlerinde 31 saatlik belirsizliğin ardından, üzerinde devlet veya ticari sembolleri olmayan küçük beyaz bir uçak Termez Havalimanı'na indi” diye konuştu.

Flightradar'ın verilerine göre bu uçağın Termez-Abu Dabi seferini yapan Kazakistan havayolu şirketi FlyJet'e ait olduğuna dikkat çekilen haberde, “Eşref Gani ve 53 yol arkadaşı, Termez'de 31 saatlik bir duraklamanın ardından 16 Ağustos saat 23.00'te bu uçakta Abu Dabi'ye uçtu” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteye konuşan kaynağının verdiği bilgiye göre, uçak 3.5 saat sonra Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı, gelenlere ‘birkaç erkek Arap' yaklaşarak Gani'yi selamladı. Kaynak, Afganistan'dan gelenlere Özbekistan'da gösterilmeyen saygının Abu Dabi'de ortaya konulduğuna dikkat çekti.

“Eşref Gani havalimanından ayrıldığından beri ne onu, ne de başka bir resmi görevliyi gördüm” diyen kaynak, BAE'deki bürokratların onu ve Afganistan'dan gelen diğer yolcuları ‘bu ülkede yaşama şansının olmadığı' konusunda uyardığını sözlerine ekledi. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.