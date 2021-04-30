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Gana'da 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gana'da geçen yıl 308 kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi. Vakaların yüzde 70'ini ise çocuklar oluşturuyor.

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30.04.2021 03:37:24
Gana'da 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Gana Sıtma Kontrol Programı'ndan Keziah Malm, yaptığı açıklamada, geçen sene ülkede 5 milyondan fazla sıtma vakası görüldüğünü, vakaların yüzde 70'ini çocukların oluşturduğunu söyledi.

Ülkede 2020 yılında 308 kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Malm, sıtmaya karşı aşı kampanyası başlatıldığını, 2025'e kadar sıtma kaynaklı ölüm sayısını sıfırlamak istediklerini dile getirdi.

Her iki dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor

Dünya Sağlık Örgütü, son iki senede Gana, Kenya ve Malavi'de uygulanan aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan sıtmaya karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan