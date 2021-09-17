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TIMETURK / DÜNYA / Galler'de monarşi karşıtı kampanya: ''Prens Charles'a ihtiyacımız yok''

Galler'de monarşi karşıtı kampanya: ''Prens Charles'a ihtiyacımız yok''

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'in bazı kentlerinde reklam panolarına monarşi karşıtı görseller asıldı.

2 Saat Önce
2021-09-17 08:54:00
Galler'de monarşi karşıtı kampanya: ''Prens Charles'a ihtiyacımız yok''

Kampanyanın arkasındaki Cumhuriyet adlı gruptan yapılan açıklamada, görsellerin "monarşi ve nasıl yönetildikleri hakkında bir kamuoyu tartışmasını tetikleyeceğini" belirtildi.

Kampanya için 25 bin sterlinden (294 bin TL) fazla para toplayan grup, "Monarşi prensipte yanlış, uygulamada yanlış ve İngiliz siyaseti için kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Görsellerden birinde Galler Prensi unvanına sahip Prens Charles'ın fotoğrafı ile "Galler'in prense ihtiyacı yok." yazısı yer aldı.

Diğerinde de ABD'de hakkında reşit olmayan birine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prens Andrew'in fotoğrafıyla "Kimse yasalardan üstün olmamalı." ifadesine ver verildi.

Ancak İngiltere'ye birlik yanlısı Galler Muhafazakar Parti lideri Andrew Davies ise kampanyanın "Galler kamuoyunun görüşünü yansıtmadığını" öne sürdü.

Monarşinin kaldırılması çağrısı yapan grubun internet sitesinde, "sürekli devam eden bir kamu görevinin her tür demokratik ilkeye aykırı olduğu" savunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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