Galatasaray’da koronavirüs vakaları! 2 maç ertelendi
Galatasaray, kadın basketbol takımında 6 pozitif vaka çıktığını, bu nedenle iki maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
2022-01-01 15:58:03
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 basketbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu nedenle, Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçlarının ertelendiği duyuruldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Haber Global
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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