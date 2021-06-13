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G7’den ihtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz koronavirüs aşısı

G7, ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edecek.

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13.06.2021 17:17:51
G7’den ihtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz koronavirüs aşısı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde gerçekleştirilen G7 zirvesi ardından yaptığı açıklamada Jonhson, "Dünya bizden bencil, milliyetçi yaklaşımları reddetmemizi ve tüm diplomatik, ekonomik ve bilimsel gücümüzü Covid'i sonsuza kadar yenmek için kanalize etmemizi bekliyordu" diye konuştu.

Dünya ülkelerinin aşılamasında rol alarak G7'nin demokratik değerlerinin de gösterileceğini belirten Johnson, bu durumun "tarihin en büyük tıbbi başarısı" olacağını dile getirdi.

Johson, bağışların ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı ve G7'nin ahlaki bir başarısızlığı olduğu yönündeki eleştirileri ise reddetti.

İngiltere'nin Oxford-AstraZeneca aşısındaki müdahilliğini hatırlatan Johnson şöyle devam etti:

"Hali hazırda 1,5 milyar doz aşı dağıtıldı. Bunların 500 milyonu, Birleşik Krallık hükümetinin Oxford bilim insanları ve AstraZeneca ile maliyetine dağıtmak için yaptığı anlaşmanın bir sonucu. Bence bu ülkedeki [İngiltere] insanlar bununla gurur duymalı."

Johnson, iyi gittiklerini belirtti ve "Elimizden geldiğince hızlı aşı üretiyoruz ve elimizden geldiğince hızlı dağıtıyoruz" diye ekledi.

Ayrıca Johnson, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünyayı aşılama hedefinin "büyük ölçüde bugün buraya gelen ülkelerin çabaları sayesinde" olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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